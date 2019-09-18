احمد الطيبي: انتهى عهد نتنياهو وسقطت صفقة القرن وهذه صفعة من عرب الداخل لنتنياهو وللرئيس ترامب

أظهرت آخر نتائج فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، تقدم حزب “أزرق أبيض” الوسطي، برئاسة بيني غانتس على منافسه حزب “الليكود”، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمقعد واحد، بعد فرز 93 في المائة من الأصوات.

وأشار موقع لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية حصول حزب “أزرق أبيض”، على 32 مقعدا مقابل 31 مقعدا لحزب “الليكود”.

وذكر أن القائمة العربية المشتركة، حصلت على 13 مقعدا بارتفاع مقعد واحد عن النتائج التي نشرت صباح اليوم الأربعاء.

ولفت إلى حصول “شاس” اليميني على 9 مقاعد وحزب “إسرائيل بيتنا” اليميني على 9 مقاعد، وحزب “يهودوت هتوراه” اليميني على 8 مقاعد وحزب “يمينا (إلى اليمين)” على 7 مقاعد.

وبالمقابل، فقد أشار إلى حصول تحالف “العمل-غيشر” الوسطي على 6 مقاعد وتحالف “المعسكر الديمقراطي” الوسطي على 5 مقاعد.

واستنادا إلى النتائج، فإن معسكري اليمين والوسط، لم يحصلا على الأصوات الـ 61 المطلوبة لتشكيل الحكومة الجديدة.

بالنتيجة يحصل معسكر اليمين على 56 مقعدا، مقابل 42 مقعدا لمعسكر بيني غانتس (ما يطلق عليه “الوسط – اليسار”).

إلى ذلك، قالت لجنة الانتخابات المركزية إن عملية فرز الأصوات في “المغلفات المزدوجة” سوف تبدأ في الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل.

وتشمل المغلفات المزدوجة أصوات الجنود في الجيش الإسرائيلي والسجناء والمرضى في المستشفيات والمعاقين محدودي الحركة الذين صوتوا في صناديق خاصة، إضافة إلى الممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين خارج البلاد.

يذكر أن عدد الأصوات في المغلفات المزدوجة في الانتخابات التي جرت في نيسان/ أبريل الماضي كان يقدر بنحو 200 ألف صوت.

وما زالت هذه الأرقام غير نهائية، بانتظار النتائج الأخيرة للفرز المتوقعة خلال نهار اليوم الأربعاء.

من جهته، صرّح رئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس أن الحزب افلح في انجاز مهمته ليصبح أكبر حزب في “إسرائيل” بحسب النتائج الحالية، مشيرا إلى أنه يجب انتظار النتائج الحقيقية.

وأكد غانتس أن نتنياهو لم يفلح في الفوز بالانتخابات وأن حزب “أزرق أبيض” اثبت أنه حزب فعال وانه سيبقى لأمد طويل.

واعتبر غانتس أن اليوم تبدأ الرحلة لإصلاح المجتمع الإسرائيلي وان ما يقلقه ليس التحديات الأمني الكبيرة وإنما الانشقاقات في المجتمع الإسرائيلي والتي يجب ردمها .

وتابع غانتس يقول انه بدأ باتصالات مع حزبي العمل غيشر والمعسكر الديمقراطي وليبرمان وانه ينوي التحدث مع كافة التيارات .

كما اتصل غانتس مع رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة واتفق معه على الاجتماع لمواصلة الاتصالات .

وقال النائب العربي احمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة: إن الجمهور العربي أعاد ثقته في القائمة المشتركة ، وأضاف أن العنوان الأساس لهذه الانتخابات هو : انتهى عهد نتنياهو وسقطت صفقة القرن وهذه صفعة من عرب الداخل لنتنياهو وللرئيس الأمريكي ترمب.

وأضاف: مسؤوليتنا كبيرة امام جمهورنا العربي وأبناء شعبنا وسنبذل كل جهد لاستغلال الفرص لانجازات ملموسة لمجتمعنا في موضوع العنف والجريمة والتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالاضافة الى موقفنا الوطني بإنهاء الاحتلال وإقامة ألدوله الفلسطينية.

واستطرد قائلا: مصير نتنياهو إما البيت أو السجن لأنه لن يحصل على حكومة حصانة من المحاكمة.

وقال ليبرمان صباح اليوم الأربعاء بعد فوز حزبه بتسعة مقاعد: “الاستنتاج واضح – هناك خيار واحد فقط ، وهي حكومة وحدة وطنية ، حكومة ليبرالية واسعة. لن ننضم إلى أي خيار آخر”.

وأغلقت مراكز الاقتراع في إسرائيل أبوابها معلنة نهاية يوم الانتخابات للكنيست الثانية والعشرين في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس بتوقيت القدس المحتلة، ولكي تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة وتدفق النتائج إلى اللجنة المركزية للانتخابات التي ستقوم في الأيام القليلة القادمة بنشر نتائجها الرسمية.