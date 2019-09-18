امير سعودي معارض يطلق حركة سياسية تتولى مهمات النضال الوطني لاقامة ملكية دستورية في بلاد الحرمين
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إطلاق النار على سيدة فلسطينية على حاجز قلنديا بدعوى محاولة طعن/ فيديو

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