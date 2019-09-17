امير سعودي معارض يطلق حركة سياسية تتولى مهمات النضال الوطني لاقامة ملكية دستورية في بلاد الحرمين
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بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية لــ “أبناء الاردنيات” من اليوم الثلاثاء حتى الخميس

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