تقديم طلبات الانتقال من التخصص أو الجامعة من اليوم الإثنين حتى الاربعاء

علنت وحــدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى تبدأ اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق 16 / 9 / 2019 ، وحتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأربعاء الموافـــق 18/ 9 / 2019 ، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة.

– علماً بأن عملية تقديم طلبات الإنتقال محصورة بالطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية لعام 2019 الدورة العامة أو الدورة التكميلية فقـــــط .

– ستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه ، وذلك وفقاً للشواغر المتوفرة في نفس التخصص.

لتقديم طلب انتقال الرجاء الدخول الى الرابط التالي :

http://admhec.gov.jo/univtransapp2019/