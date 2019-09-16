الجيش الإسرائيلي يغلق كافة المعابر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في يوم انتخابات الكنيست غداً

أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنها ستغلق المعابر مع قطاع غزة، وستفرض اغلاقا شاملا على الضفة الغربية، طوال يوم انتخابات الكنيست غدا.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، افيخاي أدرعي على صفحته في”تويتر”إنه “بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة ابتداء من منتصف الليل الاثنين-الثلاثاء 2019/09/17 وحتى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء 2019/09/18 من سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك بمناسبة الانتخابات للكينيست”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه سيسمح خلال ساعات الإغلاق بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط، بموافقة منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية، كما لفت إلى أن إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق سيتم بناء على تقييم الوضع وساعات العمل الاعتيادية.

ومن المنتظر ان يعمل 18 الف و800 شرطي، إضافة الى شرطة حرس الحدود ومتطوعين الى جانب الآلاف من رجال الامن المدنيين في 10 الاف و700 صندوق اقتراع سيتم افتتاحها في السابعة من صباح الثلاثاء في انحاء إسرائيل. وستعنى قوات الشرطة بالحفاظ على النظام العام والامن في محيط مراكز الاقتراع لضمان نزاهة سير الانتخابات.

وتأتي هذه استعدادات الشرطة على خلفية الشبهات بوقوع عمليات تزوير في الانتخابات السابقة.

ونشرت صحيفة “معاريف” تقريرا استقصائيا للصحافي كالمان ليبسكيند، كشف عن شهادات لأعضاء لجان انتخابية مندوبين عن حزب الليكود حول تزوير واحتيال وعنف في مراكز الاقتراع. وفي الوقت نفسه، فان مسؤولين سياسيين أعربوا عن خشيتهم من وقوع اعمال عنف بين النشطاء من قبل مختلف الأحزاب.