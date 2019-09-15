وزير الداخلية يبحث مع  السفير القطري  سبل تعزيز العلاقة ابين البلدين



عمان 15 ايلول (بترا)- قال وزير الداخلية سلامة حماد ان التشاركية في العمل بين الاردن وقطر ساهمت الى حد كبير في توجيه علاقات البلدين الشقيقين نحو آفاق رحبة من التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والسياسية والامنية والشرطية.

واضاف وزير الداخلية خلال لقائه اليوم الاحد السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، ان العلاقات الاردنية – القطرية ترتكز على الاخوة والاحترام المتبادل والحرص المشترك على تنميتها والارتقاء بها بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وشدد الوزير على ضرورة ترجمة اواصر التعاون الثنائي بين البلدين على ارض الواقع، ولا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والمعلومات الامنية والشرطية، مؤكدا ضرورة التنسيق المستمر بين الجانبين ووضع آليات ارتباط واتصال سريعة ومتطورة لمكافحة الارهاب والجريمة بشتى انواعها.

واكد حماد حرص الحكومة الاردنية على تقديم جميع سبل الرعاية للأشقاء القطريين المقيمين على ارض المملكة بين اخوانهم واشقائهم في الاردن والاهتمام بهم، مشيرا الى ان وزارة الداخلية تتابع باستمرار اوضاع الاشقاء القطريين الموجودين على اراضي المملكة وبصورة تضمن حل جميع المعيقات التي تواجههم ومساعدتهم على تحقيق الاهداف التي قدموا من اجلها الى المملكة.

من جانبه اكد السفير القطري عمق العلاقة التي تربط جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه سمو الامير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وحرصهما المشترك على تحقيق مصالح البلدين الشقيقين والامتين العربية والاسلامية.

واشاد بالقدرات والكفاءات الاردنية ولا سيما في مجالات التدريب الامني والشرطي، لافتا الى ضرورة تفعيل وزيادة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.

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