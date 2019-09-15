مؤتمر دولي بعمان حول التصوف.. جذوره وآفاقه، ودوره في بناء الحضاره الإنسانية

استمرار ا للنشاط الفكري والثقافي والتوعوي والإرشادي الذي يقوم به

المنتدى العالمي للوسطية من إجل إبراز صورة الإسلام الحقيقية بأنقى

صورها، ودعما لكل جهد مشترك تتبناه المؤسسات الفكرية والثقافية

ذات الإهتمام المشترك، يأتي انعقاد هذا المؤتمر الذي ينظمه المنتدى

العالمي للوسطية وبالتعاون مع منتدى الفكر العربي بعنوان: التصوف

الراشد: جذوره وآفاقه، ودوره في بناء الحضاره الإنسانية يوم الأربعاء

2019 في المركز الثقافي الملكي، إذ يشارك فيه عدد /9/ الم وافق 18

كبير من العلماء ورجال الفكر من الدول العربية والإسلامية،: ) من

اليمن، وسوريا، والعراق، والسودان، وتركيا، والمغرب، وكردستان

العراق(، إضافة إلى علماء من الأردن ليناقش مجموعة من المحاور

والأوراق، منها: التصوف: حقيقته ومذاهبه وأشكاله، و التّصوف بين

الروحانيات والماديات والتوظيف السياسي للتصوف، والتصوف

والأبعاد النفسية، اولتصوف

وأثره في تربية المجتمع والعالم بأسره، اولتصوف في الأردن والعلاقة

مع التيارات الإسلامية الأخرى، والتصوف والإبداع الحضاري

والإنساني، إضافة إلى دور التصوف في نشر الدين وحماية الهوية،

في سبيل إعطاء مساحة أكبر للتيارات الفكرية العربية والإسلامية

للتعريف بذاتها أمام غيرها من التيارات للحكم لها وعليها في المسائل

ذات الصلة بالفرد والأسرة والمجتمع، والنظرة الكلية التي تتناول هذا

التيار أو ذاك.

هذا وقد وُزّعت رقاع الدعوة إلى عدد كبير من الشخصيات

الأردنية الوازنة في المؤسسات الفكرية والثقافية ومنظمات المجتمع

المدني، إضافة إلى الجامعات والأندية الشبابية والنسوية للحضور

والمشاركة في فعاليات المؤتمر.

ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات قيّمة ومفيدة على

الصعيد الوطني والإسلامي والعالمي والإنساني، لتعزيز مفهوم

الإعتدال لدى الأمة من خلال الحفاظ على المروث القيمي والأخلاقي

لإعادة الثقة في نفوس أبناء الأمة الإسلامية الواحدة للحفاظ على

دورها في الشهود الحضا ري والإنساني، الذي تأ ثّر سلبا بمعطيات

فكريّة وثقافية

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