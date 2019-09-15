إيران تكذب تصريحات بومبيو بشأن مسؤوليتها عن الهجوم الأخير على منشآت نفطية سعودية وتعطيل انتاجها
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جرينتش+2 05:33
“العمل الإسلامي”: اتفاقية أوسلو مثلت سقوطاً كبيراً في مستنقع التنازلات 

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