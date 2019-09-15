إعلان نتائج القبول الموحد في العاشرة صباح اليوم على الموقع الإلكتروني لوحدة التنسيق الموحد

قالت وحدة تنسيق القبول الموحد إنه سيتم اعلان قائمة الطلبة المرشحين للقبول في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد، وذلك على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على العنوان التالي (WWW.admhec.gov.jo) حيث يمكن لكل طالب الحصول على نتيجة ترشيحه للقبول باستخدام الرقم الوطني، أو رقم الجلوس.

وكان قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على قبول (58125) طالباً وطالبة من الطلبة الأردنيين في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2019 / 2020، ويشمل هذا العدد الطلبة المقبولين تنافسياً، إضافةً إلى نسبة (20%) المقررة للمكرمة الملكية السامية للقوات المسلحة، و(5%) المقررة للمكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين.

كما يشمل (350) مقعداً للمكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات، و(5%) المقررة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة في سنوات سابقة، و(5%) المقررة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية، و(10%) المقررة للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، و(150) مقعداً مخصصة لأبناء الأردنيات، والمقاعد المقررة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية للسنة الحالية فقط، والطلبة حملة الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) المسموح لهم بالتجسير في الجامعات الرسمية.

وسيتم إعلان أسماء الطلبة غير المقبولين (فئة إساءة الاختيار) الحاصلين على ثانوية عامة أردنية للعام (2019) فقط (الدورة العامة، والدورة التكميلية) ضمن قائمة القبو ل الموحد، و حسب معدلات القبول التنافسية، والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات الأردنية، ويبلغ عددهم ( 2718) طالب وطالبة.

وتبدأ عملية تقديم طلبات الإلتحاق لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2019، وحتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الخميس الموافق 19/9/2019، من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، و وفقاً للإجراءات المعلنة سابقاً للطلبة الأردنيين علماً بأن عملية تقديم الطلبات محصورة بالطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية (2019) (الدورة العامة، أو الدورة التكميلية) بالإضافة إلى الدورة الشتوية (2019) فقط حيث سيتم إعلان نتائج قبولهم لاحقاً بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات.

وتبدأ عملية تقديم طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى من خلال طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق 16/9/2019, وتنتهي في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 18/9/2019، علماً بأن عملية تقديم طلبات الإنتقال الالكترونية محصورة بالطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (2019) فقط (الدورة العامة والدورة التكميلية)، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2019 / 2020، وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقاً للشواغر المتوفرة في نفس التخصص.

ويتوقع إعلان نتائج قبول الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية (غير العربية)، و نتائج قبول طلبة التجسير نهاية الأسبوع الحالي.

ويمكن للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة العربية، أو الأجنبية، والذين تقدموا لامتحانات المفاضلة الاطلاع على نتائجهم في هذا الامتحان من خلال نفس الشاشة التي تظهر لهم نتائج ترشيحهم للقبول.

وبعد إعلان نتائج القبول الموحد يرجى من الطلبة الذين تم ترشحيهم للقبول التواصل مع الجامعات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها، والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة.