فوز ساحق لمرشحي التجمع القومي بانتخابات رابطة الكتاب امس

فازت قائمة تحالف تياري التجمع الثقافي والقومي بتسعة اعضاء في انتخابات رابطة الكتاب الاردنيين التي انتهت مساء امسالجمعة .

فقد فاز عن قائمة التحالف كل من سعد الدين شاهين (رئيسا) وريا الدباس ومحمد المشايخ ومخلد بركات ومحمد خضير واكرم الزعبي واحمد الطراونة ومريم الصيفي وعمر ربيحات، فيما فاز عن قائمة تيار القدس الثقافي الدكتور محمد عبيدالله وجلال برجس .

وقد تعادل في عدد الاصوات كل من محمد خضير من قائمة التحالف، وحليمة الدرباشي من قائمة تيار القدس الثقافي، حيث حصل كل منهما على 182 صوتا ، وقد فاز محمد خضير بالقرعة التي اقرتها لجنة الانتخاب برئاسة الدكتور صلاح جرار .

جدير بالذكر ان عدد الاعضاء المسددين بلغ 559 عضوا، فيما بلغ عدد المقترعين 442 فقط.