بعد ترحيل بولتون.. هل يرغب ترامب برحيل نتنياهو عبر انتخابات الكنيست؟؟

توحي مؤشرات عدة هذا الاوان بتسرب الفتور لعلاقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يجد نفسه اليوم وحيدا من دون دعم خارجي في مواجهة معركة انتخابية شرسة قد تنهي مسيرته السياسية للأبد على ضوء قضايا الفساد التي تلاحقه.

وتُجمع الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن اعتزامه ضمّ غور الأردن في حال فوزه في الانتخابات العامة المقرّرة الأحد المقبل، لن يكون له التأثير المدوّي الذي أراده “الملك بيبي” لحسم الاستحقاق لصالحه، خاصة وأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعلى خلاف العادة لم يُسارع إلى إعلان دعمه لهذا المشروع، لا بل أنه أقال أحد أبرز المؤيدين لليمين الإسرائيلي وهو مستشار الأمن القومي جون بولتون، بالتزامن مع خطوة نتنياهو التي أثارت تنديدا عربيا ودوليا ما يزال مستمرا.

ورشّحت معلومات على أن نتنياهو حاول خلال الأسابيع الماضية إقناع ترامب بإعلان اعتراف الولايات المتحدة بغور الأردن الذي يمثّل ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، أرضا إسرائيلية، إلا أنّ الرئيس الأميركي تحفّظ على هذه الخطوة لخشيته من التداعيات الأمنية والسياسية الخطيرة على مصالح واشنطن، وكان ذلك أحدى النقاط الخلافية مع بولتون الذي بدا متحمسا لطرح نتنياهو.

وقبلها بأيام كان جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط المعروف بتأييده المطلق لإسرائيل، قد أعلن استقالته من منصبه(قبل ان يتراجع) وذكرت وسائل إعلام أميركية من بينها نيويوك تايمز، أنّ من الأسباب الرئيسة التي دفعت غرينبلات إلى هذا القرار هو رفض ترامب عرض خطة السلام الأميركية، قُبيل الانتخابات الإسرائيلية، والذي كان يمكن أن تكون هدية ثمينة لنتنياهو، الذي يواجه معركة انتخابية شرسة قد تنهي مسيرته السياسية، خاصة وأن الرجل يواجه ثلاث قضايا بتهم الرشى وخيانة الأمانة.

وأجزل ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي، الهدايا في انتخابات الكنيست السابقة التي جرت في أبريل الماضي، ولعل أثمنها اعتراف الرئيس الأميركي بحضور الأخير في البيت الأبيض قبل أيام قليلة من الاستحقاق (في 21 مارس الماضي)، بهضبة الجولان السورية المحتلة أرضا إسرائيلية، الأمر الذي أحدث فارقا مهمّا لصالح نتنياهو.

موشي كاحلون: لا تغيير في سياسة العقوبات الأميركية ضد إيران

ولم تخلُ إطلالات ترامب خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية الماضية من إشادة بـ”حليفه العظيم وصديقه”، نتنياهو، وتأكيده على أنّ وجوده على رأس السلطة في إسرائيل يخدم خطته الموعودة للسلام المعروفة بـ”صفقة القرن”.

ويبدو أنّ الوضع تغيّر مع الاستحقاق الجاري في إسرائيل، والذي سبق وأعلن ترامب عن أسفه للذهاب فيه، حينما قرر نتنياهو في مايو الماضي حلّ الكنيست الجديد والذهاب في انتخابات بعد فشله في تشكيل حكومة، على ضوء ما اعتبره “ابتزازا” مارسه وزير الدفاع السابق وزعيم “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان.

ودخل ترامب في ما هو يشبه “الصمت الانتخابي” منذ حلّ الكنيست، وتجنّب في إطلالاته التعليق على الانتخابات الجديدة، كما كفّ يده عن تقديم أيّ دعم قد ينقذ “صديقه بيبي”، لا بل أنه أعلن عن استعداده لحوار مباشر مع إيران “العدو اللدود” لإسرائيل، وأبدى ليونة في التعاطي مع العرض الفرنسي لتوفير خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار للإيرانيين، إذا ما عادت طهران إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي كان تمّ التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما.

ووردت تسريبات في الأسابيع الماضية أن ترامب أظهر امتعاضا من الغارات الجوية التي يعتقد أن إسرائيل شنّتها على ميليشيات شيعية تابعة لإيران في داخل العراق، وذكرت التسريبات أنّ الرئيس الأميركي يرى في تلك التحرّكات خطرا على القوات الأميركية المنتشرة هناك.

وأعلنت واشنطن في أكثر من مناسبة عن عدم وقوفها خلف العمليات التي تطال ميليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران. وتثير التغيّرات التي طرأت في توجّهات البيت الأبيض قلق الحكومة الإسرائيلية، التي تتحرك اليوم على أكثر من مستوى لإعادة تصويب مسار الأمور صوب تكثيف الضغط على طهران وأذرعها.

وصرّح وزير المالية الإسرائيلية موشيه كحلون الخميس، أنّ مسؤولا أميركيا رفيع المستوى أكد له أنه لن يطرأ أيّ تغيير على سياسة العقوبات الأميركية ضد إيران. وقال كحلون “انتهيت للتوّ من اجتماع عمل مميز مع وكيل وزارة الخزانة الأميركية سيغال ماندلكير في تل أبيب”.

وأضاف عبر حسابه على تويتر “كنتُ سعيدا لسماعه يؤكد عدم وجود أيّ تغيير في سياسة العقوبات ضد إيران وأنهم سيستمرون بذلك بكامل قوتهم على عكس ما ذكرت التقارير الإعلامية”، في إشارة إلى المعطيات التي تتحدث عن وجود تغيّر في السياسة الأميركية حيال طهران، وأن إقالة بولتون تندرج في هذا السياق بالنظر إلى مواقف الأخير “الصقورية”.

ويعتقد كثيرون أنه من المبكّر جدا الجزم بوجود تحوّل جذري في المقاربة الأميركية للمنطقة، وإن كانت هناك بوادر منذ قمة الدول السبع في بيارتيز الفرنسية في أغسطس الماضي، توحي برغبة ترامب في تخفيف نهجه الصارم حيال إيران، واعتماد ذات التوجّه الذي سلكه مع كوريا الشمالية القائم على اعتماد سياسة “العصا والجزرة”.

وفي مطلق الأحوال فإنّ إسرائيل تحاول وضع مختلف السيناريوهات حتى لا تفاجئ بتطوّرات غير مرغوب بها، وهذا ما يفسر زيارة نتنياهو قبل يومين من الانتخابات لموسكو، لتثبيت التفاهمات السابقة بشأن إيران ووجودها في سوريا على وجه الخصوص.

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