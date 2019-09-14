اصابة 43 شخصا بضيق التنفس لاستنشاقهم مبيدات حشرية بالزرقاء

اصيب 43 شخصا بحالات ضيق في التنفس، جراء رش مبيدات حشرية، بهدف الصيانة داخل إحدى شركات الألبسة في عوجان في محافظة الزرقاء.

وقالت إدارة الإعلام في مديرية الدفاع المدني إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت مع الحادث بتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الأمير فيصل الحكومي، ووصفت حالة المصابين العامة بالبسيطة.

واوضحت ان اغلب الإصابات غادرت المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة