ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية يعلن دعمه لمطالب المعلمين وتغليب لغة الحوار معهم

عقد ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية اجتماعا في مقر حزب الحركة القومية، ناقش فيه التطورات السياسية، والاوضاع الداخلية وخلص الى ما يلي :

1- اضراب المعلمين: ناقش الائتلاف حالة التصعيد والتأزيم التي مارستها الحكومة في ادارة الازمة الناشئة عن اضراب المعلمين وانكارها لحقوقهم ومحاولة تشويههم والتحريض ضدهم.

اننا في الائتلاف ندين ونستنكر هذا النهج الحكومي في التعاطي مع الازمات واللجوء الى تشويه حراك المعلمين ومطالبهم ، ونؤكد على دعمنا لمطالبهم وضرورة الاسراع في الاستجابه لها وتغليب لغة الحوار وتمتين الجبهة الداخلية وتعزيز اللحمة الوطنية والابتعاد عن الحلول الامنية والكف عن مصادرة حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي ، وعدم ملاحقة النشطاء السياسيين واعتقالهم.

في هذا السياق يشجب الائتلاف ويدين الممارسات القمعية ضد المعلمين, كما يدين كل اساليب التهديد والوعيد, واساليب الشحن والتجييش ضد النقابة.

2- يرى الائتلاف ان الازمات المتراكمة التي سببتها الحكومات المتعاقبة في ازدياد مستمر مما ادى الى زيادة حالات الفقر وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين وتراجع دور الدولة في كثير من المجالات الحياتية مما ينذر بانفجار اجتماعي لا تحمد عقباه. وعليه، فان الحكومة مطالبة بالاسراع باتخاذ نهج سياسي واقتصادي تنموي والتوجه نحو الانتاج من خلال ايجاد مشاريع انتاجية وفك التبعية مع المؤسسات الراسمالية الاجنبية وعلى راسها صندوق النقد الدولي وتشجيع الاستثمار واشراك المواطن في صناعة القرار وذلك من خلال انتخابات برلمانية حرة ونزيهة تعكس حرية وارادة الشعب وذلك للوصول الى حكومة برلمانية تضع البلاد على اعتاب مرحلة جديدة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي ، والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الاردن وفلسطين ومعالجة مشكلة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين.

3- إقرار قانون الضمان الاجتماعي: يدين الائتلاف إقرار التعديلات الجديدة لقانون الضمان الاجتماعي من قبل مجلس الامة, الذي ادار ظهره لاحتجاجات المؤسسات المدنية والاحزاب السياسية, ولمصالح فقراء الاردن.

4- يعبر الائتلاف عن وقوفه مع الاسرى الفلسطينيين البواسل في سجون العدو الصهيوني الذين اعلنوا اضرابا مفتوحا عن الطعام, ويؤكد الائتلاف تضامنه المطلق مع الحركة الاسيرة وكافة خطواتها في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

5- يدين الائتلاف تصريحات المجرم نتنياهو الاخيرة بخصوص اعلانه عن خطته باحتلال غور الاردن وشمال البحر الميت ويطالب الائتلاف الحكومة بإلغاء معاهدة وادي عربه وطرد السفير الصهيوني ردا على هذا الهجوم.

6- يدين الائتلاف العدوان الصهيوني على امتنا العربية في لبنان وسوريا والعراق، ويرى ان الغطرسة الصهيونية تتسارع نتيجة الدعم اللامحدود من الامبريالية الامريكية والتخاذل والتواطؤ العربي الرسمي من بعض الدول العربية, كما يعبرّ الائتلاف عن اعتزازه بالمقاومة اللبنانية والفلسطينية التي ألحقت خسائر نوعية بقوات العدوّ, ولقنت جيش الاحتلال درساً جديداً في الصمود والتصدي.

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