لافروف يزف لاحرار العرب بشرى انتهاء الحرب في سوريا وعودة الدولة الى الحياة الطبيعية.. وبقيت بؤر توتر فقط
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جرينتش+2 05:10
“إندبندنت عربية”: بوتين يعامل نتنياهو بفتور ويحذره من ضرب أهداف في سوريا والعراق ولبنان

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