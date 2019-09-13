ليبرمان يزعم ان نتنياهو رفض اسقاط حكم حماس واغتيال هنية (طبعاً لتكريس الانقسام الفلسطيني)

زعم أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “اسرائيل بيتينو”، امس الخميس، أن “رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد منع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية “.

وقال ليبرمان في مقابلة مع القناة “12” العبرية، بأن نتنياهو وحزب “الليكود” وقعا اتفاقا معي كان أحد بنوده إسقاط حكم حماس في غزة، ولكن نتنياهو فعل كل شيء من أجل تجنب هذه العملية.

وأوضح ليبرمان أن نتنياهو منح الحصانة لقادة حماس رغم استمرارهم في تسليح أنفسهم وانتاج الصواريخ، متابعا:” قبل أسبوعين قتلت فتاة إسرائيلية بالقرب من دوليب، وبعد ساعة خرج قادة حماس ورحبوا لهذه العملية، إنهم ليسوا خائفين لأن نتنياهو منحهم الحصانة”.

وحول تهديدات نتنياهو بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة وإسقاط حكم حماس، علق ليبرمان قائلًا، إن “هذه الوعود سمعناها من نتنياهو في وقت مبكر من عام 2009، ومنذ ذلك الحين لم تنفذ”.

وأشار إلى أن زيارة نتنياهو لروسيا، زيارة انتخابية وغير أمنية وغير سياسية، وتأتي في إطار الدعاية الانتخابية فقط.

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