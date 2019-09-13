الادعاء العام الاسباني يستمع لشهادة عشيقة الملك السابق خوان كارلوس حول تلقيه رشوة/ عمولة من السعودية
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جرينتش+2 07:43
غزة: 30 مصابا جراء قمع الاحتلال لمسيرة العودة في جمعة “فلنشطب اوسلو من تاريخنا”

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