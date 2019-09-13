رسالة إلى أبي العلاء المعري

يا شاعر الفلاسفة

ابن المعرة المشاكس

المثير للجدل

رهين المحبسين

نقرئكَ التحية والسلام

يا ليتكَ تخرج من قبركَ

لترى بأم عينيكَ

كيف يغتالون الفكر

ويقمعون صوت العقل

ويحاربون خطاب التنوير

وكيف يحطم الدواعش

تماثيل رموز الثقافة

والنهضة

حملة رايات التقدم

في سورية والعراق

يا لعار الأجيال الجديدة

أنها تجهلكَ ولم تقرأ

لزومياتكَ

ولا رسالة غفرانك ..!!

كم نحتاجك يا ابا العلاء

وكم نحتاج لأفكاركَ

وفلسفتكَ

وعقيدتكَ

وكم نحتاج لسقط الزند

في زمن كثر فيه الشعراء

وقل الشعر

وطغت الأنا والنرجسية

البغيضة

نحتاج لمواقفك

من الدين والحياة والموت

في عصر الدين المزيف

واختلال القيم

والمعايير

وفي مجتمعات ما زالت

بدائية

يسودها الجهل والتخلف

والظلامية

وما أجملكَ يا شاعر الفلسفة

في حياتِكَ وموتِكَ

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