النخب السياسية الفلسطينية ما بين الجهل والتواطؤ

الادعاء العام الاسباني يستمع لشهادة عشيقة الملك السابق خوان كارلوس حول تلقيه رشوة/ عمولة من السعودية
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جرينتش+2 07:43
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