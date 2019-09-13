الادعاء العام الاسباني يستمع لشهادة عشيقة الملك السابق خوان كارلوس حول تلقيه رشوة/ عمولة من السعودية

فرانس 24 / أ ف ب

قالت مصادر صحفية إسبانية أن الادعاء العام استجوب امس الخميس في لندن عشيقة ألمانية سابقة للملك الإسباني السابق خوان كارلوس، على خلفية ادعاءات لها أن العاهل السابق تلقى عمولة بخصوص عقد مع السعودية.

واستجوب مدعون من نيابة مدريد لمكافحة الفساد الخميس سيدة الأعمال الألمانية في العاصمة البريطانية، حيث تقيم حاليا، كشاهدة حسب ما أفادت مصادر قضائية.

وقررت النيابة في نهاية العام الماضي التحقيق بغية تحديد إذا ما كانت هناك عناصر كافية لتقديم شكوى بتهمة الفساد في إطار معاملات تجارية دولية.

ووفق المصادر القضائية، يهتم التحقيق بالمستثمرين الذين ربما يكونون قد دفعوا عمولات للملك السابق نفسه بينما كان على رأس الدولة وبالتالي يتمتع بحصانة. حيث تنازل الملك عن العرش عام 2014 لصالح ابنه الملك فيليبي السادس.

وقال روبن راثميل وكيل الدفاع عن السيدة الألمانية: “موكلتنا كانت سعيدة للإدلاء بشهادتها طوعا في لندن لتنقل بدقة إلى السلطات ما قال لها آخرون عن اتفاق” القطار فائق السرعة، مشيرا إلى أن ليس لديها علم إلا بـ”وقائع محدودة”.

وأضاف: “الاتهامات الجدية في وسائل الإعلام بشأن القضايا المالية المتعلقة بالملك الفخري موجودة منذ عقود. إذا كانت هناك النية الحقيقية للتحقيق بشكل مناسب بشأن اتفاق (القطار فائق السرعة) واتهامات أخرى، فهذا يعود إلى النظام القضائي الإسباني وإلى إسبانيا”.

ونشرت صحيفتان إسبانيتان في يوليو/تموز 2018 تسجيلات، تؤكد فيها كورينا زو ساين-ويتغنشتاين أن خوان كارلوس تلقى عمولة أثناء منح عام 2011 شركات إسبانية عقدا، لإنشاء قطار فائق السرعة بين مكة والمدينة المنورة.

وكان وراء هذه التسجيلات النقيب في الشرطة فيلاريخو المسجون حاليا، والذي كان قد سجل عددا من المحادثات مع سياسيين أو مقاولين إسبان من دون علمهم.