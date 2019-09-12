عودة عدد من الأسر السورية من مخيم الأزرق الى ارض الوطن عبر مركز نصيب الحدودي- فيديو

درعا- سانا

عاد اليوم عدد من الأسر المهجرة بفعل الإرهاب عبر مركز نصيب الحدودي في درعا قادمة من مخيم الأزرق للاجئين في الأردن.

وذكر مراسل سانا أن الجهات المعنية قدمت كل التسهيلات للعائدين من وسائط نقل وسيارة إسعاف لتقديم خدمات طبية للمحتاجين منهم.

وأشار العقيد مازن غندور رئيس مركز هجرة نصيب للمراسل إلى أن المركز في استعداد دائم لاستقبال العائدين وتقديم كل الخدمات وخاصة فيما يتعلق بالجوازات وإيصالهم إلى أقرب نقطة لمكان سكنهم مبينا أن عدد العائدين بموجب تذاكر مرور منذ منتصف تشرين الأول الماضي حتى اليوم بلغ 27 ألفا و400 شخص.

ولفت محمد المفلح من أهالي الشيخ مسكين بريف درعا إلى أنه كان يقطن في القرية الخامسة بمخيم الأزرق بالأردن، مشيراً إلى أن العودة إلى أرض الوطن تعطي شعورا بالاطمئنان والأمان، فيما أكد ماهر الزعبي من بلدة سحم الجولان بريف المحافظة الغربي أن شعوره لا يوصف بالعودة إلى أرض الوطن بعد غربة افتقد فيها وأسرته مقومات الحياة.

صالح الحمادة من مواطني محافظة حلب دعا جميع المهجرين للعودة إلى حضن الوطن معربا عن شكره وتقديره للجيش العربي السوري الذي أعاد الأمن والاستقرار، وهو ما أشار إليه نجله ماهر الذي اعتبر العودة إلى حضن الوطن بمثابة ولادة جديدة.

نور الهدى محمد العائدة إلى مدينة درعا أكدت أنها في غاية السعادة بالعودة بعد سنوات من التهجير في مخيمات اللجوء داعية كل المهجرين السوريين للعودة إلى الوطن ،وشاركتها تلك الفرحة منال الخطيب من المدينة ذاتها واصفة شعورها بالجديد بعد سنوات من التهجير في مخيمات اللجوء.

وقد عادت مئات الأسر المهجرة من الأردن خلال الأشهر الماضية بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمان لمحافظة درعا ودحر الإرهاب منها.