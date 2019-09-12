طائرات الاحتلال تقصف موقعا لـكتائب القسام شمالي قطاع غزة بحجة الرد على اطلاق صواريح نحو اسرائيل/ فيديو

غزة – قدس برس والوكالات

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، موقعا للمقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح، فيما تصدت المضادات الأرضية للمقاومة الفلسطينية للطائرات المغيرة.

وقال راصد ميداني لـ “قدس برس” إن طائرات حربية من نوع “اف 16 “أطلقت 5 صواريخ تجاه موقع “عسقلان” التابع لـ “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” والواقع في بلدة “بيت لاهيا” شمالي القطاع.

وأضاف أن القصف لم يخلف إصابات في الأرواح بينما خلف أضرارا كبيرة في الموقع المستهدف.

وأشار إلى أن المضادات الأرضية للمقاومة تصدت للطائرات الحربية المغيرة وأجبرتها على الانسحاب من المكان.

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس ان طائرات عسكرية استهدفت عدة أهداف تابعة لحماس شمال قطاع غزة، مشيرا الى ان الهجمات جاءت ردا على اطلاق صواريخ من غزة الى مناطق إسرائيلية.

وأفادت وسائل اعلام عبرية، مساء الاربعاء، بسماع دوي صافرات الانذار في البلدات الاسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وجاء سماع صافرات الانذار بعدا قالت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأربعاء، إن طائرات الجيش الإسرائيلي المسيرة، استهدفت موقعًا لحركة “حماس” في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأضافت وسائل الاعلام أن طائرة إسرائيلية من دون طيار أطلقت عدة صواريخ، تجاه موقع تابع لحماس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون وجود إصابات تذكر.

وأفادت مصادر إسرائيلية في وقت سابق من ظهر يوم الأربعاء ان ثلاثة قذائف اطلقت من القطاع عثر عليها في مناطق إسرائيلية دون التسبب بأي اضرار أو إصابات. ويشار الى انه لم تحدد الجهة التي قامت باطلاق الصواريخ.

من ناحيتها قالت مصادر إسرائيلية ان صافرات الإنذار دوت في منطقة “حوف اشكلون” تحذر من قذائف صاروخية قد أطلقت باتجاه تلك المنطقة، وأضافت ان الصواريخ الثلاثة انفجرت في الخلاء بعيدا عن المناطق المأهولة.

وقال الناطق العسكري الاسرائيلي ان دبابة اسرائيلية قصفت موقعين تابعين لحركة حماس في شمالي قطاع غزة ردا على قصف الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الاراضي الاسرائيلية الاربعاء.

وكانت الفصائل الفلسطينية أطلقت مساء الثلاثاء خمسة صواريخ باتجاه جنوب إسرائيل ومنها ما كان موجها نحو مدينة اشدود، حيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع انتخابي.