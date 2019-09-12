بسمة تعتبر فيلم «بعلم الوصول» خطوة مهمة فى مشوارها الفنى

أعربت النجمة المصرية الانيقة بسمة عن سعادتها بعرض فيلمها “بعلم الوصول”، ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائى.

وقالت فى تصريحات صحفية أنها تلقت ردود أفعال إيجابية على هذا الفيلم الذى تعتبره خطوة مهمة فى مشوارها الفنى لما يحمله من قصة مختلفة، لم تقدم قبل ذلك فى الأعمال الفنية.

وأضافت: الحمد لله تم عرض الفيلم مرتين فى المهرجان ومبسوطة جدا من تعليقات الجمهور العربى، وخصوصا الكندى الذى حرص على حضور العرضين، وتلقينا منه إشادات كبيرة على العمل ولم يكن هناك أى مجاملات بالنسبة لكل من شاهده.

هذا الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى التى حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام الكبرى.

وتدور أحداث الفيلم حول “هالة”، التى تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتى من الداخل؛ لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أما، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهى فى الثامنة عشرة من عمرها.