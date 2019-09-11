طائرات الاحتلال تقصف موقعا لـكتائب القسام شمالي قطاع غزة بحجة الرد على اطلاق صواريح نحو اسرائيل/ فيديو
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جرينتش+2 01:48
في اطار الحملة الامنية لضبط الاسلحة غير المرخصة.. القبض على 956 شخصا بحوزتهم 1125سلاحا ناريا

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