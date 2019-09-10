الجيش الإسرائيلي يعترف صباح اليوم باسقاط طائرة مسيرة تابعة له في قطاع غزة، وحركة حماس تعلن الاستيلاء عليها
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جرينتش+2 08:51
سوريا تتهم إسرائيل باستخدام الأجواء الأردنية ومساعدة القوات الامريكية بمنطقة التنف لضرب البوكمال

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