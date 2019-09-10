سوريا تتهم إسرائيل باستخدام الأجواء الأردنية ومساعدة القوات الامريكية بمنطقة التنف لضرب البوكمال

أكد مصدر أمني سوري الإثنين، أن إسرائيل استخدمت الأجواء الأردنية، بمساعدة الأميركيين من قاعدتهم العسكرية في منطقة التنف الحدودية، في قصف القاعدة العسكرية ليلة الأحد-الإثنين في منطقة البوكمال شرق سوريا.

وقال المصدر لقناة “الميادين” التلفزيونية، إن “العدو استهدف فجراً معسكراً قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه، لإيواء الجنود بعيداً عن بيوت المدنيين”.

وأضاف “المبنى كان خالياً وقت الاستهداف، ولا توجد إصابات كما يروج إعلام العدو”، محملا إسرائيل والولايات المتحدة “المسؤولية عن هذه الأعمال العدوانية، ونعتبرها تجاوزاً للخطوط الحمر”. وهدد المصدر إسرائيل قائلا إنه “سنلقن المعتدين درساً لن ينسوه عند تكرار أي اعتداء”.

ونشرت شركة ImageSat International صورا لنتائج القصف في البوكمال المنسوب لإسرائيل، التقطتها من الأقمار الصناعية الإثنين. وتُظهر الصور الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقاعدة العسكرية هناك. وقبل أسبوع واحد فقط، سربت مصادر غربية لـ “فوكس نيوز”، معلومات عن وجود ذلك الموقع في سوريا.