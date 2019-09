ترامب يعلن استغناءه عن مستشاره بولتون.. والأخير يرد

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استغناءه عن مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، مشيرا إلى أنه سوف يسمي مستشارا جديد الأسبوع المقبل.

وأوضح إنه يخالف بولتون في وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا، وإنه أبلغه أن البيت الأبيض لم يعد بحاجة إلى خدماته.

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر، إنه طلب من بولتون الاستقالة، وقدمها الأخير صباحا.

وتابع: “سأسمي مستشارا جديدا الأسبوع المقبل”.

من جتهه قال بولتون إنه عرض الاستقالة على ترامب، وأخبره الرئيس إنه سيناقش الأمر معه.



Donald J. Trump

✔

@realDonaldTrump

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore….

23.7K

6:58 PM – Sep 10, 2019