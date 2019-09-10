الأمن العام: أب يلقي بنفسه وطفلته من الطابق الرابع في العقبة



عمان 10 أيلول(بترا) – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة اليوم حول تعرض شخص وطفلته للسقوط من الطابق الرابع من فندق في مدينة العقبة، حيث جرى اسعافهما وما لبثا ان فارقا الحياة.

واضاف الناطق الاعلامي في بيان ان التحقيقات اشارت الى قيام ذلك الشخص بالقاء طفلته ومن ثم القى بنفسه من أعلى الفندق اثر خلافات عائلية ، وما زال التحقيق جاريا في الحادثة.

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