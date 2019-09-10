الجيش الإسرائيلي يعترف صباح اليوم باسقاط طائرة مسيرة تابعة له في قطاع غزة، وحركة حماس تعلن الاستيلاء عليها
أهم العناوين
جرينتش+2 01:25
احباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة اخفيت داخل علب حلويات

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني