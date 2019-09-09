القبض على بلطجي حاول فرض “إتاوة” على محل تجاري في عمّان

القى العاملون في ادارة البحث الجنائي، القبض على شخص طلب إتاوة من محل تجاري، واعتدى على موظف، وألحق أضراراً مادية بالمحل، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي إن بلاغاً ورد لقسم بحث جنائي وسط عمّان امس الأحد، بقيام شخص بالتهجم على محل تجاري لبيع المواد الكحولية في منطقة طلوع المصدار التجارية، والاعتداء على موظف بداخله، وطلب إتاوة منه، وألحق أضراراً مادية بالمحل.

وأضاف أنه جرى تحديد هوية ذلك الشخص، الذي تبين أنه من ذوي أسبقيات جرمية، وألقي القبض عليه في ذات اليوم بعد تحديد مكان تواجده.

وأشار السرطاوي، إلى أنه جرى توديع ذلك الشخص للمدعي العام، والذي قرر توقيفه 14 يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة السلب وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة قانون منع الجرائم والإيذاء البسيط، وإقلاق الراحة العامة.

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