إصابة 6 أشخاص بضيق في التنفس إثر حريق شقة في مرج الحمام

أصيب ستة أشخاص بضيق في التنفس اليوم الاثنين، إثر استنشاقهم لغازات منبعثة من حريق شب داخل شقة لعمارة مكونة من أربعة طوابق في منطقة مرج الحمام في محافظة العاصمة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان قامت بإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى باقي الشقق، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في موقع الحادث، ولم يتم نقلهم إلى المستشفى، وحالتهم العامة جيدة.

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