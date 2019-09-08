طلبات الحصول على منحة شركة البوتاس العربية لدراسة الشهادة الجامعية المتوسطة

تستقبل جامعة الحسين التقنية / مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله طلبات المتقدمين للحصول على المنحة المقدمة من شركة البوتاس العربية لدراسة الشهادة الجامعية المتوسطة بما معدله (132) ساعة معتمدة حيث تغطي منحة شركة البوتاس العربية والبالغ عددها (60) منحة كافة الرسوم الدراسية إضافة الى تكاليف سنة تدريب في مواقع شركة البوتاس ومصروفاً شهرياً.

تتضمن شروط التأهل للمنحة على ما يلي:

– أن يكون أردني الجنسية وأن لا يزيد عمره عند قبوله في الجامعة عن (20) سنة.

– أن يكون قد إجتاز إمتحان شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (75%) في المسار العلمي أو الصناعي.

– أن يكون حاصلاً على قبول جامعة الحسين التقنية في أحد التخصصات المعلن عنها للشهادة الجامعية المتوسطة.

– أن يجتاز بنجاح أي أمتحانات ذكاء أو فحوصات طبية أو غيرها تطلبها شركة البوتاس العربية.

كما تشرط إستمرارية المنحة على:

– أن لا يقل المعدل التراكمي عن (Merit) التي تعادل (2.8 من 4) في كل فصل دراسي.

– الإلتزام بأنظمة وتعليمات وقيم جامعة الحسين التقنية.

– أن لا يوجه للطالب عقوبة الأنذار الأول فما فوق.

– الإلتزام بتسجيل الحد الأدنى من الساعات المعتمدة في كل فصل دراسي على الأقل.

أما مزايا المنحة فهي:

– تغطي المنحة تكاليف كافة الرسوم الدراسية للدرجة التقنية ومصروف شهري مقداره (80) دينار لكل طالب/ـة بما في ذلك الفصل الصيفي.

– يقضي الطلبة فترة التدريب العملي ومدته (8) أشهر في شركة البوتاس العربية.

– يمنح الطلبة المستفيدين من المنحة المميزين في دراستهم فرصة العمل في شركة البوتاس العربية عند التخرج.

ملاحظة:

آخر موعد لتقديم الطلبات لمنحة ” شـركة البوتاس العـربية ” للدرجة الجامعية المتوسطة (درجة تقني) نهاية يوم الخميس الموافق 19/9/2019.