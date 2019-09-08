رغد صدام حسين تنشر فيديو نادر لوالدتها مع سوزان مبارك

نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، فيديو نادر لوالدتها مع زوجة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، والذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

ويوثق مقطع الفيديو، لقطات من زيارة رسمية لسوزان مبارك إلى العراق، قامت بها في عام 1988، واستقبال ساجدة خير الله، والدة رغد صدام حسين لها.

وتظهر رغد صدام حسين خلال استقبال والدتها لسوزان مبارك، إلى جانب شقيقتها رنا صدام حسين وزوجة ابنه لمى ماهر عبد الرشيد.

من ناحية أخرى، أعلن مركز الإعلامي الرقمي العراقي، اليوم الأحد، رصده قيام إدارة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بحذف صفحة موثقة مزيفة باسم الإبنة الكبرى لصدام حسين.

وأوضح المركز في بيان تلقته مراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم، أن شركة فيسبوك حذفت الصفحة الموثقة المزيفة باسم “رغد صدام حسين”، منوها إلى أن الصفحة كان لديها أكثر من نصف مليون معجب، وتدار من داخل جمهورية مصر العربية.

​وتزوجت رغد صدام حسين، من حسين كامل عندما كانت بعمر 15 عاما، إذ كان زوجها ضابطا رفيعا مشرفا على صناعة الصواريخ بالعراق وبرنامج البحث النووي، في حين تزوجت أختها رنا، شقيق كامل، وكان هو أيضا مسؤولا رفيعا.

لقطات من استقبال ماجدة العراق الاولى السيدة ساجدة خيرالله للسيدة سوزان مبارك في زيارة رسمية الى بغداد في اكتوبر عام ١٩٨٨م

بحضور كل من بنات الرئيس الشهيد رغد و رنا صدّام حسين و زوجة ابنه لُمى ماهر عبدالرشيد .. #ساجدة_خيرالله #رغد_صدام_حسين #رغد_صدام #رنا_صدام_حسين pic.twitter.com/X0FmvnBCyx — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) September 7, 2019