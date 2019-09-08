جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات حربية على مواقع في قطاع غزة ردا على طائرة مسيرة قصفت مركبة عسكرية اسرلئيلية

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس السبت، عدة مواقع في عدد من محافظات قطاع غزة

وقالت مصادر محلية ، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بأربعة صواريخ موقع الشهيد عيسى البطران علي مدخل مخيم البريج الجنوبي خلف محطة أبو عاصي للبترول .

كما واستهدف طيران الاحتلال موقع عسقلان شمال قطاع غزة، بعدة صواريخ, فضلا عن استهداف موقع صلاح الدين على مفترق نتساريم بصاروخ استطلاع.

كما وأطلقت زوارق الاحتلال قنابل إنارة في عرض البحر مقابل منطقة السودانية، شمال مدينة غزة.

ومن ناحيته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “قبل قليل أغارت طائرات حربية وأخرى على عدد من الأهداف وفيها وسائل قتالية بحرية بالاضافة إلى مجمعان عسكريان للمنظومة الجوية التابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة”.

وأضاف البيان، “لقد جاءت الغارات ردًّا على تسلل حوامة انطلقت من قطاع غزة باتجاه “إسرائيل” وإلقت عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية في وقت سابق اليوم”.

وقال: اليوم السبت دخلت طائرة مسيرة أرسلت من جنوب غزة، المجال الجوي الإسرائيلي كما أعلن الجيش الاسرائيلي. وألقت الطائرة عبوة ناسفة قرب الجدار الفاصل ما ألحق أضرارا بآلية عسكرية ،قبل أن تعود إلى غزة.

وقال الجيش إنه ردا على ذلك استهدفت طائرة اسرائيلية “المجموعة التي أرسلت الطائرة المسيرة”. ولم تقع إصابات في إسرائيل أو قطاع غزة ، لكن المواجهات استمرت طوال النهار فيما تسلل اربعة فلسطينيين الى اسرائيل حيث اعتقلهم الجيش.

وأكد الجيش ان ثلاثة فتيان في الثالثة عشرة من العمر عبروا الحدود من جنوب قطاع غزة وأظهرت عمليات التفتيش أن أحدهم كان يحمل سكينا. وفي وقت لاحق، أعلن الجيش القبض على متسلل رابع، هذه المرة من شمال غزة، وتم العثور على سكاكين بحوزته..

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، “سيواصل جيش الدفاع العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل ويعتبر حماس مسؤولة عما يجري في قطاع غزة ومنه”.

فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عدم وجود إصابات .