بعدما استعادت عافيتها.. أسماء الأسد في إطلالة جديدة بين الناس

امس السبت ظهرت السيدة أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشّار الأسد، في إطلالة جديدة، حيث نشرت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل،صورة لها وهي تتوسّط طفلَيْن، بينما يقوم أحدهما بالتقاط “سيلفي” معها.

وقد بدت السيدة الاولى بدون غطاء على رأسها، حيث عاد شعرها للظهور بعدما كانت فقدته إثر خضوعها للعلاج الكيميائي نتيجة إصابتها بسرطان الثدي.. تهانينا

مشاركة 0 مشاركة مشاركة