القبض على 7 مطلوبين وضبط اسلحة ومخدرات في البادية الشمالية والجنوبية

نفذت قوة أمنية من قيادة شرطة البادية الملكية عدة مداهمات في مناطق البادية الشمالية والجنوبية، ألقت خلالها القبض على سبعة مطلوبين، وضبط بحوزتهم ثلاثة اسلحة نارية ومركبة تحمل لوحة أرقام عربية مزورة وكمية من المواد المخدرة.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان اليوم الاحد: إن قوة أمنية من قيادة شرطة البادية الملكية، وبعد تحديد مكان تواجد عدد من الاشخاص بعدة مناطق في البادية الشمالية نفذت عدة مداهمات لتلك الاماكن، القي القبض خلالها على ستة اشخاص مطلوبين بقضايا مختلفة.

كما داهمت قوة أمنية مطلوباً مصنفا بالخطير جداً وبحقه 9 طلبات أمنية، وفور مشاهدته للقوة بادر بإطلاق عيارات نارية من سلاح بحوزته حيث تمت السيطرة عليه وضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته وبوشرت التحقيقات.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة