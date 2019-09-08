كتائب القسام : الاسير الشهيد بسام السايح هو أحد قادتنا الميدانيين الذين نفذوا عملية "ايتمار" في الضفة
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“أرواح كليمنجارو” لابراهيم نصر الله.. اعاقة الجسد واصرار الروح

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