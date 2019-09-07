رغم انف امريكا وملاحقاتها.. ناقلة النفط الإيرانية "أدريان 1" تفرغ حمولتها في ميناء طرطوس السوري
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جرينتش+2 11:54
قوات الاحتلال تعتقل طالبة جامعية في البيرة وتداهم منازل برام الله

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