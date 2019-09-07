عاجل.. فتى فلسطيني يطعن (3) مستوطنين صباح اليوم في بلدة عزون قرب قلقيلة بالضفة المحتلة

أصيب عدد من المستوطنين صباح يوم السبت، طعناً بالسكين على مدخل بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، قام بطعن 3 مستوطنين اثناء تواجدهم داخل بلده عزون شرق قلقيلية، قامت سيارات الاسعاف بنقل اثنين منهم.

وأشارت المصادر الو أنّ قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة مركبة إسعافٍ إسرائيليةٍ انتشرت قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد ورود أنباء عن حادثة طعن.

ولم يتم تحديد خلفية الحادث بعد.

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