ضبط 4 من لصوص المنازل في العاصمة والزرقاء.. ومطلوب في العقبة

القى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على 3 أشخاص تورطوا في قضيتي سرقة لمحتويات منزلين في الزرقاء والعاصمة، الى جانب القبض على مطلوب بحقه 8 طلبات في مدينة العقبة.

وقال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن أحد المواطنين تقدم بشكوى للعاملين في شعبة بحث جنائي الوسط بتعرض محتويات منزله في منطقة الغويرية بمدينة الزرقاء للسرقة من قبل شخص مجهول وأخذ بعض المقتنيات الخاصة ، حيث بوشر التحقيق وجمع المعلومات ليقع الاشتباه على أحد المطلوبين من ذوي الأسبقيات ، وبمتابعته تم تحديد مكان تواجده في لواء الرصيفة والقي القبض عليه وبحوزته كامل المسروقات.

واوضح أنه وإثر عدة قضايا سرقات لعدد من المنازل في منطقة أبو نصير شمال العاصمة فقد توصل العاملون في شعبة بحث جنائي العاصمة لتحديد هوية ثلاثة أشخاص تورطوا بارتكاب تلك القضايا، وتحديد مكان تواجدهم داخل أحد المنازل في مدينة اربد ، حيث تم التحرك للمنزل بالتنسيق مع شعبة بحث جنائي اقليم الشمال وألقي القبض على اثنين من المتورطين ، فيما لا زال البحث جارياً عن الشريك الثالث ، كما وتم ضبط جزء من المسروقات من مصاغات ذهبية ومقتنيات خاصة.

من جهة أخرى، القى العاملون في شعبة بحث جنائي اقليم الجنوب تمكنوا من القاء القبض على مطلوب مسجل بحقه 8 طلبات قضائية ومشتبه بتورطه بقضية سرقة أحد المحال التجارية في مدينة العقبة ، حيث بوشر التحقيق معه لاحالته لمصادر طلباته.