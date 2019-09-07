كتائب القسام : الاسير الشهيد بسام السايح هو أحد قادتنا الميدانيين الذين نفذوا عملية "ايتمار" في الضفة
أهم العناوين
جرينتش+2 10:44
الحكومة تؤكد التزامها بالحوار وحرصها على كرامة المعلم ونقابة المعلمين تقرر الاضراب المفتوح داخل المدارس

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني