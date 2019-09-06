شهيدان و 66 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مسيرة جمعة “حماية الجبهة الداخلية” شرق قطاع غزة/ فيديو

استشهد عصر اليوم الجمعة، فلسطينيان وأصيب 66 مواطنا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال شرقي قطاع غزة، إصابة عدد منهم بالرصاص الحي.

وقال مراسل قناة فلسطين اليوم : إن الآلاف من الفلسطينيين قد احتشدوا عصر اليوم الجمعة في مخيمات العودة الخمسة شرقي قطاع غزة للمشاركة في الأسبوع الـ 73 في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، والذي يحمل اسم جمعة “حماية الجبهة الداخلية”.

وأضاف أن قوات الاحتلال قد فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المشاركين في هذه المسيرات وأطلقت الغاز المسيل للدموع.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان لها إن فلسطينيين استشهدا عصر اليوم، برصاص قوات الاحتلال، بينهم الطفل علي سامي الأشقر (17 عاما) شمالي قطاع غزة، و الشهيد خالد إياد الربعي من حي الشجاعية.

وأضافت أن الطواقم الطبية تعاملت حتى الساعة (6:45) بالتوقيت المحلي، مع 66 إصابة منها 38 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ 73 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 332 مواطنًا؛ بينهم 16 شهيدًا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألفًا آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.

من وداع الشهيد علي سامي الاشقر الذي ارتقى برصاص الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/iLNDC45kg4 — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) September 6, 2019