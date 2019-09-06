شهيدان و 66 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مسيرة جمعة "حماية الجبهة الداخلية" شرق قطاع غزة/ فيديو
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جرينتش+2 08:01
تركيا تتطاول على الرئيس اللبناني لانه استذكر فظائع العهد العثماني

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