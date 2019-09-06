القبض على 3 اشخاص بحوزتهم 20 كيلو حشيش وسلاح ناري في منطقة الغباوي



القت ادارة مكافحة المخدرات القبض على ثلاثة اشخاص بحوزتهم ٢٠ كيلو من مادة الحشيش المخدرة وسلاح ناري اوتوماتيكي في منطقة الغباوي.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول حيازة احد الاشخاص المشبوهين في قضايا مخدرات وبحقه اربعة طلبات امنية وحكم غيابي بالسجن ١٥ عاما لكمية كبيرة من المواد المخدرة حيث شكل فريق تحقيقي خاص لمتابعة تلك المعلومات .

واضاف الناطق الاعلامي انه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات جرى تحديد مكان تواجد ذلك الشخص داخل احدى المركبات في منطقة الغباوي حيث تم التحرك للمكان باسناد من الفريق الخاص وعند محاولة إيقاف المركبة رفض ذلك الشخص الامتثال وتابع مسيره حيث تمت متابعته وتعطيل المركبة والقي القبض عليه وعلى شخصين اخرين كانا برفقته احدهما مطلوب .

وتابع الناطق الاعلامي انه وبتفتيش المركبة ضبط بداخلها ١٣٣ كفاً من مادة الحشيش المخدرة ما يقارب ال ٢٠ كغم اضافة سلاح ناري اتوماتيكي ومجموعة من الذخيرة الحية تعود لنفس السلاح وبوشرت التحقيقات.