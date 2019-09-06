ترحيب فلسطيني من السلطة والمقاومة باستقالة المبعوث الأميركي "المتصهين جدا" غرينبلات ويعتبرونها اعترافاً بالفشل
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جرينتش+2 12:46
القبض على 3 اشخاص بحوزتهم 20 كيلو حشيش وسلاح ناري في منطقة الغباوي

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