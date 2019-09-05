وسط ازمة مرورية حادة..محافظ العاصمة يؤكد ضرورة التزام نقابة المعلمين بالقانون

عمان 5 ايلول (بترا)- أكد محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب ضرورة التزام نقابة المعلمين بالقانون.

وقال شهاب في تصريح صحفي اليوم ان محافظة العاصمة لم تمنع الوقفة الاحتجاجية لنقابة المعلمين اليوم الخميس الموافق 5 ايلول، بل وافقت على إقامتها وحددت الساحة المقابلة لمجلس النواب مكانا لإقامتها، وليس في اي مكان آخر يمكن أن يعيق الحياة العامة وحركة السير والمواطنين او يمكنه ان يضر بمصالحهم، وأبلغت النقابة بالقرار أكثر من مرة.

وأشار شهاب إلى أنه في حال أي إخلال بالقانون سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، موضحا ان الحكومة تؤكد حق المعلمين في التعبير عن الرأي وإقامة فعالياتهم، وفق القانون.

هذا وتشهد بعض شوارع العاصمة عمان اليوم الخميس، اختناقات مرورية بالتزامن مع قيام إدارة السير المركزية بتنفيذ بعض الاغلاقات المرورية في محيط منطقة الدوار الرابع ودوار الداخلية.

وأعلنت إدارة السير المركزية في تصريح صحفي، عن تنفيذ بعض الاغلاقات المرورية في بعض المواقع، ما انعكس على الواقع المروري في محيط هذه المناطق وسبب كثافة مرورية قوية.

وأكدت الإدارة، ان جميع المرتبات في الميدان تعمل على تسهيل حركة السير وإرشاد السائقين الى الطرق البديلة.