الاحتلال الاسرائيلي يحول دون وصول المشايخ الدروز من عرب 48 للحدود الأردنية في طريقهم الى سوريا
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وسط ازمة مرورية حادة..محافظ العاصمة يؤكد ضرورة التزام نقابة المعلمين بالقانون

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