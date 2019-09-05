الاحتلال الاسرائيلي يحول دون وصول المشايخ الدروز من عرب 48 للحدود الأردنية في طريقهم الى سوريا
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جرينتش+2 07:13
صمود الحوثيين يضطر واشنطن الى إجراء محادثات معهم لحل الأزمة اليمنية.. ولا لزوم للخلايجة

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