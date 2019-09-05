الامن يستخدم الغاز المسيل ضد المعلمين بعمان والحكومة تعلن التزامها بالحوار مع نقابتهم

شدّدت الحكومة في بيان صحفي اليوم الخميس، التزامها بالحوار وحرصها على التفاعل مع مطالب نقابة المعلّمين مع مراعاة المصلحة الوطنيّة، وعدم الإضرار بحقّ الطلبة في التعليم.

وأوضح البيان، أنّ الحكومة عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجلس النقابة للوصول إلى حلول بشأن المطالب التي تطرحها، وتمخّض عنها التوافق على إقرار نظام مزاولة المهن التعليميّة الذي يتيح علاوات تصل إلى 250 بالمئة مقترنة بنوعية الأداء، وقد صادق عليه مجلس النقابة السابق، مؤكّدة التزامها بتطبيق هذا النظام الذي يعتبر وثيقة قانونية ملزمة.

وأكّد البيان، حرص الحكومة على تحسين واقع البيئة التعليميّة والتربويّة للطلبة والمعلّمين على حدّ سواء، لكنّها في المقابل لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون في حال المساس والإضرار بالعمليّة التعليميّة أو الخدمات والمرافق العامّة.

وحذّرت الحكومة من أيّ محاولة لاستغلال اعتصام المعلّمين لصالح أجندات أو مصالح خارج نطاق مطالب النقابة، بعيداً عن أولويات تحسين العمليّة التعليميّة والتربويّة.

وكان قد أحتشد عدد كبير من المعملين، ظهر اليوم الخميس، في محيط الدار الرابع بالعاصمة عمان، للمطالبة باقرار علاوة الـ 50 %.

وبالرغم من الإغلاقات المرورية الإحتشاد الأمني الكبير في محيط الدوار لمنع المعلمين في المحافظات من الوصول الى عمان، الا أن العشرات قد وصلوا الى الدوار.

وقالت نقابة المعلمين إنه تم تهديد معلمات بالحجز اذا لم يتراجعن عن مسيرهن.

وقد وقعت اشتباكات بين الأمن والمعلمين في منطقة الدوار الخامس…وقامت قوات الامن باستخدم الغاز المسيل للدموع لمنع وصولهم الى ‘الرابع’.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اغلقت منذ ساعات صباح الخميس جميع الطرق المؤدية إلى الدوار الرابع أمام حركة سير المركبات والمشاة، وذلك بعد منعها عشرات الحافلات والمركبات التي تقلّ معلمين من الوصول إلى العاصمة عمان للمشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه نقابة المعلمين على الدوار الرابع .