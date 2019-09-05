الاحتلال الاسرائيلي يحول دون وصول المشايخ الدروز من عرب 48 للحدود الأردنية في طريقهم الى سوريا

الميادين نت

أفادت مراسلة قناة الميادين بمنع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 150 شيخاً درزياً فلسطينيا من الوصول إلى معبر الشيخ حسين على الحدود الأردنية، وذلك لزيارة سوريا.

وأكد المشايخ الدروز في بيان لهم أن الأسلاك “لن تقف أمامنا ولن يثنينا أي قرار تصدره المؤسسة الاسرائيلية”، وقالوا للميادين إن “قوات الاحتلال تمنعنا بأوامر عليا من السلطات التي تمارس العنصرية بحق الدروز”.

وقد عزز الاحتلال قواته عند معبر الشيخ حسين قرب بيسان قبيل زيارة المشايخ الدروز

وكانت لجنة التواصل الدرزية لعرب الـ 48 أعلنت أن وفداً من مشايخ طائفة الموحدين الدروز سيصل اليوم الى سوريا عبر معبر جسر الشيخ حسين.

وأكدت اللجنة أن الزيارة هي للقيام بواجب ديني وإقامة الشعائر الدينية في دمشق، مشددة على أن أي قرار إسرائيلي لن يثنيها عن الزيارة التي ستشمل سوريا ولبنان.

ونقلت صحيفة هآرتس عن رئيس اللجنة الشيخ علي معدي أن ضغوطاً من قبل الشرطة الإسرائيلية مورست على كل أعضاء الوفد لمنع الزيارة.