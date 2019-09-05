الاحتلال الاسرائيلي يحول دون وصول المشايخ الدروز من عرب 48 للحدود الأردنية في طريقهم الى سوريا
أهم العناوين
جرينتش+2 07:15
احلام وراغب علامة.. لقاء بعد الجفاء في برنامج “ذا فويس” المقبل

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني