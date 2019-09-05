احلام وراغب علامة.. لقاء بعد الجفاء في برنامج “ذا فويس” المقبل

أثارت تصريحات للمغني اللبناني راغب علامة بشأن تغير مظهر المغنية الإماراتية أحلام، أثارت جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

جاءت تصريحات راغب علامة في سياق حديثه خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مشاركته في مهرجانات غوسطا اللبنانية، بحسب مجلة “لها”.

وتناول علامة خلال حديثه كواليس لقائه أحلام ضمن لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية “ذي فويس”، بعد الخلافات التي نشأت بينهما أثناء مشاركتهما في برنامج “أراب آيدول”.

وصرح علامة بأن لقاءه بأحلام كان وديا، إذ أن “أحلام تغيرت قلبا وقالبا وركز على الاختلاف في شكلها”، معتبرا أن هذا لعب دوراً في ذلك.

وعن البرنامج، قال إن لدى كل مدرب فريقاً عليه العمل ليصل أحد أفراده إلى النهائيات، مشيرا إلى أنه لا يمكن الخلاف أن يسود العلاقة بين أعضاء لجنة التحكيم، علماً أن هذا لا يمنع المزاح أحيانا.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد أصدرت تعليقا ناريا للفنانة أصالة نصري، خلال لقاء تلفزيوني، بعدما قامت الأولى بعمل “بلوك” للأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أحلام: “الشيء الوحيد اللي بعمله إليك وهو حجمك عندي أنا هو بلوك. على الأقل أنا أجرأ منك”.

ونشب خلاف بين أصالة وأحلام عبر “تويتر”، حينما تمنت أصالة الشفاء للإعلامية فجر السعيد بسبب أزمتها الصحية، وذلك على الرغم من هجوم فجر على أصالة بشدة، قبل الوعكة الصحية.

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