إندبندنت عربية: خلاف بين أردوغان وحماس بسبب تقاربها مع سوريا وايران وحزب الله، وإدارة عمليات ضد إسرائيل من تركيا
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جرينتش+2 12:18
وزارة التربية : كلفة العلاوة التي تطالب بها نقابة المعلمين 112 مليون دينار

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