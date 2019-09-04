وزارة التربية تعتبر الدعوة للتغيب عن دوام غد بالمدارس امرا مرفوضا وغير قانوني

عمان 4 أيلول (بترا)- أكّدت وزارة التربية والتعليم على لسان ناطقها وليد الجلاد أن “الدعوة إلى التغيّب عن المدارس يوم غدٍ وحث الطلبة على عدم الدوام أمر غير قانوني”.

وأكد الجلاد ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة التي تشدد على التقيد بالدوام، مشددا على أن يوم غد الخميس هو يوم دوام في جميع المدارس، وأن من شأن عدم ذهاب الطلبة إلى المدارس إعاقة العملية التعليمية.

وأشار الى ان التعليم حق أساس للطلبة كفله الدستور، ولا يجوز أن يدعو أحد الطلبة أو أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، مضيفا أن “من يقرر الدوام في المدارس هي وزارة التربية والتعليم وهي صاحبة الصلاحية والولاية في ذلك وليس أحد سواها”.

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