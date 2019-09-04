إندبندنت عربية: خلاف بين أردوغان وحماس بسبب تقاربها مع سوريا وايران وحزب الله، وإدارة عمليات ضد إسرائيل من تركيا
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جرينتش+2 12:15
القبض على المطربة الشعبية المصرية بوسي بعدما اشتكى عليها طليقها

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